Mladí mohou na bydlení získat až 300 000 korun

Tyto úvěry poskytuje Státní fond rozvoje bydlení, každý z nich se řídí samostatným vládním nařízením. Jejich předností je nízká úroková sazba, nevýhodou omezení jejich výše a především striktní podmínky, které musí žadatelé splňovat, aby mohli úvěr získat. Všechny tři mají nastavenou shodnou věkovou hranici, kterou musí žadatelé splňovat. V roce podání žádosti o úvěr nesmí žadatel (a někdy též jeho manžel) dovršit 36 let věku.

1/ 200 tisíc korun na novou bytovou výstavbu

Historicky nejstarší je úvěr na novou bytovou výstavbu ve výši až 200 tisíc korun, který se poskytuje již od dubna roku 2002. Od zbylých dvou úvěrů se liší tím, že nárok na něj mají i lidé, kteří nežijí v manželství nebo nepečují o dítě. Pokud se jedná o manžele, věková hranice 36 let se vztahuje na oba dva. Žadatel nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu. Pokud se jedná o manžele, platí tato podmínka pro oba dva.

Na co jej lze použít

Je určen pouze na novou výstavbu, nelze jej použít na koupi nemovitosti ani na pořízení družstevního bytu. Navíc investorem stavby musí být sám žadatel o úvěr, stavební povolení musí znít na jeho jméno – nemůže tedy jít o případ, kdy si kupuje nově postavenou nemovitost například od developerské společnosti. (Neznamená to však, že musí jít o stavbu svépomocí, žadatel si může například najmout stavební firmu.)

Konkrétně lze z tohoto úvěru financovat výstavbu bytu, rodinného domu s jedním bytem nebo změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení. Postavený byt nebo rodinný dům pak musí po celou dobu splácení úvěru sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut.

Omezení velikosti financované nemovitosti

Tento úvěr může být použit na financování pouze takové stavby, kde podlahová plocha (celková, ne pouze obytná) všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nepřekročí 80 m2, v případě rodinného domu pak 120m2. Toto kritérium je poněkud kontraproduktivní. Pokud má být smyslem tohoto úvěru podporovat novou bytovou výstavbu, proč stavět pouze malé byty. Tyto limity jsou také nejčastějším důvodem, proč jsou žádosti o tento úvěr zamítány.

Parametry tohoto úvěru jsou v níže uvedené tabulce.



2/ 300 tisíc korun pro mladé rodiny

Tento úvěr se začal poskytovat v roce 2005 a někdy se mu nesprávně říká „novomanželská půjčka“. Je velmi podobný výše uvedenému úvěru, je však určen cíleně pouze manželům a osobám pečujícím o dítě. Má o dost výhodnější parametry: lze jej získat ve výši až 300 tisíc korun, má nižší úrokovou sazbu a lze jej splácet déle, což přináší nižší splátku. Věk 36 let je zde podmínkou pouze pro jednoho z manželů, velikost bytu či domu není nijak omezena. Především jej však lze kromě výstavby použít také ke koupi nemovitosti, včetně pořízení družstevního bytu.

Komu je úvěr určen

Cílová skupina příjemců je vymezena takto:

* lidé žijící v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku - přitom není rozhodující, který z nich podá žádost o úvěr

* jednotlivci nežijící v manželství, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě, může jít i o dítě osvojené.

Kdy se úvěr neposkytuje

* je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu

* téže osobě opakovaně

* na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut



3/ 150 tisíc korun na modernizaci bytu či rodinného bytu

Třetí typ úvěru je nejmladší, poskytuje se od března loňského roku. Jeho účelem by měla být jak podpora mladých rodin, tak zlepšení stavu bytového fondu. Cílová skupina je úplně stejná jako u „novomanželské půjčky“: manželé (věk do 36 let postačuje pouze u jednoho z nich), nebo osoby pečující o nezletilé dítě. Jeho maximální výše činí 150 tisíc korun a je určen pouze na rekonstrukce a modernizace, ne na pořízení bydlení.

Na co jej lze použít

Modernizacemi se rozumí stavební úpravy nebo udržovací práce u rodinných i bytových domů nebo bytů, pokud jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele o úvěr. Modernizovat lze také byt v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu. Rovněž lze financovat úpravy společných částí domu nebo připojení k veřejným sítím technického vybavení.

Kdy se úvěr neposkytuje

Vládní nařízení, kterým se tento úvěr řídí, přesně definuje případy, kdy úvěr nelze poskytnout. Mezi nejdůležitější patří tyto:

* příjemci úvěru opakovaně

* na modernizovaný byt opakovaně

* pokud byl stejnému žadateli, nebo jeho manželovi, nebo na stejný byt již poskytnut úvěr na novou bytovou výstavbu (tj. úvěr uvedený výše jako první s max. výší 200 tisíc korun)

Konkrétní parametry těchto tří úvěrů shrnuje následující tabulka:

typ půjčky úvěr na novou bytovou výstavbu úvěr pro mladé rodiny úvěr na modernizace bytu vládní nařízení č. 97/2002 Sb. 616/2004 Sb. 28/2006 Sb. max. výše úvěru (Kč) 200 000 300 000 150 000 úroková sazba 3% 2% 2% max. doba splatnosti 10 let 20 let 10 let splátka při max. úvěru (Kč) 1 931 1 518 1 380 začátek čerpání (od podpisu smlouvy) do 2 let do 2 let do 1 roku max. doba čerpání (od podpisu smlouvy) do 3 let do 3 let do 2 let věk žadatele do 36 let - oba manželé do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - stačí jeden z manželů rodinný stav bez omezení manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě použití u družstevního bytu nelze převod družstevního podílu pouze modernizace a opravy byt, dům pouze výstavba koupě i výstavba pouze modernizace a opravy limity velikosti bytu ano nejsou stanoveny nejsou stanoveny

Zdroj: Fincentrum.cz

Společné podmínky všech tří úvěrů

Mimořádné splátky lze provést kdykoli a bez sankcí. U všech se vyžaduje zajištění úvěru alespoň jedním ručitelem či jiným způsobem. Lze podotknout, že stavební spořitelny takto nízké částky poskytují často bez zajištění.

Formulář žádosti o úvěr i ostatní potřebné formuláře si lze stáhnout přímo z internetových stránek SFRB. Jelikož má tato instituce pouze dvě kanceláře, v Praze a Olomouci, doporučuje se podat žádost korespondenční cestou s tím, že podpisy se ověřují u notáře. Stejným způsobem pak lze provést i následující kroky (podpis úvěrové smlouvy, žádost o čerpání finančních prostředků).

Tyto půjčky jsou dosti často kritizované pro svou „neefektivitu“, na druhou stranu je o ně velký zájem. Mnoho žádostí však bývá zamítnuto, a to právě kvůli mnoha stanoveným podmínkám, které musí žadatelé splňovat, aby úvěr mohli získat. Výše těchto úvěrů také není právě vysoká, mají-li být použity na pořízení bydlení. I to je však relativní, ceny bytů v Praze se nedají srovnávat s cenou bytů v některých jiných regionech. Tyto levné půjčky lze také použít jako doplněk například hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Jistě by se však našly i účinnější způsoby jak přispět zájemcům o pořízení bydlení než podpora pouze vybraných cílových skupin podle často ne příliš šťastně zvolených kritérií.