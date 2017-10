Peníze od státu: Na co máte nárok a kolik dostanete, když dítě onemocní

Na návštěvu lékaře můžete čerpat placené volno. „V případě, že je vaše dítě nemocné a potřebujete s ním jít k lékaři, máte nárok na volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou. Nejdéle však na jeden den,“ uvádí Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR. Musí se ale jednat o situaci, kdy je doprovod k lékaři nezbytný a jeho návštěvu není možné uskutečnit jindy než během pracovní doby.

Návštěvou dětského praktika to ale nekončí. Většinou je nutné s dítětem zůstat několik dní doma. V této situaci máte právo na takzvaný paragraf neboli ošetřovné. V době ošetřování dítěte vám sice nepřísluší náhrada mzdy nebo platu jako u placené dovolené, máte ale nárok na sociální příspěvek od státu.

Ošetřovné je jedna z dávek nemocenského pojištění, která se proplácí již od prvního dne, kdy jste s dítětem doma. „Poskytuje se automaticky vždy při krátkodobém onemocnění nebo úrazu dítěte mladšího 10 let. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte do 16 let náleží rodiči pouze tehdy, jestliže potřebu ošetřování potvrdí lékař. V tomto případě je tedy nutné doložit lékařské doporučení,“ dodává Ondřej Wysoglad.

Ošetřovné si maminky dětí mladších 10 let mohou vzít ještě předtím, než navštíví lékaře, čímž si ušetří jeden den dovolené. Například když vidí, že má dítě vysoké horečky, je jasné, že bude muset zůstat pár dní doma.

V praxi si ale rodiče místo ošetřovného berou i home office a pracují z domova. „Finančně je to pro ně výhodnější, záleží však na zaměstnavateli, zda vám práci z domu umožní,“ doplňuje Wysoglad a dodává, že některé maminky si berou po dobu ošetřování dítěte také klasickou dovolenou, aby nepřišly o mzdu.

Výše dávky se odvíjí od průměrné mzdy

Při výpočtu ošetřovného se stejně jako u nemocenské vychází z takzvaného denního vyměřovacího základu. Ten vypočítáte jednoduše tak, že sečtete své hrubé výdělky za předcházejících 12 měsíců a vydělíte je počtem kalendářních dní v roce. Výsledný základ se vám pak ještě poníží o redukční hranici, která je pevně stanovena pro daný rok. Následně se vám vyplácí 60 % z vypočítaného základu.

Redukční hranice pro rok 2017



z částky do 942 Kč se počítá 90 procent



nad částku 942 Kč do částky 1412 Kč se počítá 60 procent



nad částku 1412 Kč do částky 2824 Kč se počítá 30 procent



k částce nad 2824 Kč se už nepřihlíží



Výše ošetřovného Výše hrubé mzdy za měsíc Výše ošetřovného za 9 dní 15 000 Kč 2403 Kč 20 000 Kč 3 204 Kč 25 000 Kč 3 996 Kč 30 000 Kč 4725 Kč 35 000 Kč 5265 Kč

Nárok na ošetřovné až na 16 kalendářních dní

Maximální doba vyplácení ošetřovného je 9 kalendářních dní v kuse za předpokladu, že nejste osamělý rodič. Pokud jím jste a máte v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, pak je doba stanovena až na 16 kalendářních dní v kuse.

Vyplácí se přitom vždy i za víkend a státní svátky, přičemž sociální dávku můžete čerpat opakovaně během roku. Další paragraf na dítě si ale můžete vzít nejdříve druhý den po skončení ošetřování. To znamená, že pokud se vaše dítě uzdraví, půjde třeba jen na jediný den do školy a opět onemocní, můžete znovu čerpat 9, respektive 16 dní.

Pokud vám v průběhu ošetřování poskytne pomoc manžel či babička, můžete jim svou pečovatelskou funkci předat pouze za předpokladu, že s nemocným dítětem žijí ve stejné domácnosti. Na době poskytování ošetřovného pak nebude mít střídání rolí žádný vliv. V případě, že bude od 1. do 4. dne s dítětem doma matka, pak má otec na ošetřovné nárok jen na zbývajících 5 dní (5. až 9. den).

Pokud jste matka-samoživitelka a se svým bývalým mužem máte tzv. střídavou péči, je možné se v ošetřování dítěte střídat vždy po týdnu. Paragraf však musí být napsán pouze na jednoho z vás.

Co když jde o dlouhodobé onemocnění?

Nově se ošetřovné vztahuje i na péči o dítě, které je dlouhodobě nemocné. V červenci sněmovna schválila vládní novelu o nemocenském pojištění, která lidem pečujícím o vážně nemocné příbuzné dává šanci na 90 dní placeného volna.

„Podmínkou získání zákonného příspěvku je, že si člověk pečující o vážně nemocného člena rodiny platí nemocenské pojištění. Na základě toho by pak dostával dlouhodobé ošetřovné, a to ve výši 60 % svého dosavadního příjmu, tedy stejně jako při klasické pracovní neschopnosti nebo při krátkodobém ošetřovném,“ uvádí Ondřej Wysoglad.

Zaměstnavatel má přitom povinnost pracovníka uvolnit a po celou dobu ošetřovného mu udržet jeho pracovní místo. Nesouhlasit s poskytnutím dlouhodobého ošetřovného by zaměstnavatel mohl pouze v případě vážných provozních důvodů.

Nárok na ošetřovatelské volno mají podle novely manželé či registrovaní partneři ošetřovaného člověka, dále rodiče, sourozenci nebo druzi či družky žijící s ošetřovaným ve společné domácnosti. Sněmovna nakonec nepodpořila návrh na zúžení skupiny těch, kteří o nemocného mohou pečovat. Nová pravidla by tedy měla platit třeba i pro tetu, strýce, tchyni, tchána, snachu, zetě nebo neteř a synovce.

Volno by si přitom mohli vzít lidé na péči o příbuzného, který už strávil alespoň jeden týden v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení. Dlouhodobé ošetřovné bude nejpravděpodobněji možné čerpat od poloviny příštího roku.

Ošetřovat můžete i bez nemoci

Paragraf můžete čerpat i tehdy, pokud onemocní dospělý člen vaší rodiny. Ať už se jedná o manžela, maminku či dědečka, nárok na paragraf máte pouze v případě, že bydlíte v jedné domácnosti. Doba ošetřovného je pak stejná jako v případě péče o dítě.

Na ošetřovné máte nárok i v dalších závažných případech. Zákon pamatuje například na situace, kdy z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídatelné události zavře škola či mateřská školka, a o dítě tak nečekaně není přes den nijak postaráno. Nicméně v daných případech je možné příspěvek čerpat pouze u dětí mladších 10 let. U starších dětí se předpokládá, že se o sebe doma už dokážou postarat samy.

Finanční podpora se vyplácí také tehdy, jestliže dítěti byla nařízena karanténa nebo když onemocní člověk, který o dítě běžně pečuje (např. matka na rodičovské dovolené). I v těchto situacích máte nárok pobírat ošetřovné po dobu 9, popřípadě 16 kalendářních dní.

Lidé pracující na dohodu a živnostníci mají smůlu

Nárok na ošetřovné má ze zákona každý zaměstnanec, který pracuje v řádném pracovním poměru stvrzeném pracovní smlouvou. Pokud si vyděláváte na krátkodobých brigádách, nebo jste nezaměstnaní, můžete na ošetřovné zapomenout. Stejná pravidla platí i pro osoby samostatně výdělečně činné bez ohledu na to, zda si platí nemocenské pojištění.

„Zákon přesně vymezuje určité skupiny lidí bez nároku na ošetřovné. Jde například o osoby, které pracují na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. Dále živnostníky, osoby pracující z domova, zahraniční zaměstnance či dobrovolné pracovníky pečovatelské služby,“ uvádí ředitel Adecco Wysoglad.

Rekapitulace:

Kdo má nárok: Zaměstnanec, který se stará o nemocného člena domácnosti, v případě dítěte do 10 let je důvodem i neočekávané uzavření školského zařízení, třeba z důvodu havárie, epidemie a podobně. Když onemocní matka, která se o dítě stará, má otec nárok na ošetřovné. To platí i v případě rozvedených rodičů, kteří spolu nežijí v jedné domácnosti, v případě, že je dítě ve střídavé péči.

Kdy a kde žádat: Formulář od ošetřujícího lékaře předá zaměstnanec svému zaměstnavateli.

Do kdy máte nárok: Ošetřovné se vyplácí za 9 kalendářních dnů. Rodiče, kteří vychovávají dítě sami bez partnera, mají u dětí, které ještě neukončily školní docházku, nárok na nejvýše 16 dní. Pokud se zdravotní stav dítěte zhorší a musí do nemocnice, ošetřovné se přerušuje.