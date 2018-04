Sezónní výkyvy: jak si zapůjčit pracovníka

Není nutné zdůrazňovat, jak náročné je řízení lidských zdrojů a zároveň jakou finanční zátěž zaměstnanci pro firmu představují. Nemá smysl se zaobírat ukazateli, jak hodně se mzdové náklady podílejí na vytvořené přidané hodnotě či zisku, avšak tlak na efektivitu práce v soukromém sektoru neustále roste. Management firem nutí pracovníky využívat pracovní dobu co možná nejefektivněji a s těmi, co se s náročnými pracovními požadavky neztotožní, se dříve nebo později rozloučí.

Přílišná zaměstnanost se nenosí, flexibilita se dostává do popředí

Ideální variantou pro zaměstnavatele je samozřejmě konstantní poptávka rezultující do konstantního objemu objednávek. Drtivá většina podnikatelů se ovšem dostává do situace, kdy v nejsilnějším měsíci v roce by mohla kupříkladu realizovat až dvojnásobek výstupu než v měsíci nejslabším. Asi by bylo příliš velkorysé disponovat po celý rok takovým počtem zaměstnanců, který pokryje svým výkonem potřeby nejsilnějšího měsíce. V ostatních měsících by logicky větší či menší část pracovníků zůstala nevyužita a polykala by draze vydělané prostředky.

Očekávaným řešením výše uvedené situace je disponovat takovým počtem zaměstnanců, kteří rutinně zvládnou průměrný výstup firmy (někdy se firmy uchylují i k nižšímu kmenovému stavu) a v případě potřeby si najímat na předem dohodnutý čas sezónní pracovníky. Je logické, že tito krátkodobí pracovníci budou směřovat nejčastěji do profesí bez nutnosti dlouhého zaškolení či zajišťující opakující se pracovní procesy. Především v těchto případech je vhodné, aby podnikatel vyzkoušel služeb agentur práce. Co vlastně taková agentura práce umí a jaké služby poskytuje?

Poslání agentur práce – dočasné přidělení pracovníků firmám

Agentur práce je v České Republice velké množství a podnikatelé si mohou vybrat agenturu dle svých potřeb. Za určitých okolností se jim může jevit jako nejvýhodnější ta, která je nejblíže anebo mohou jít za nějakou úzce zaměřenou na jejich obor podnikání. Každá agentura práce shromažďuje nabídky vhodných kandidátů majících zájem o práci a ty potom dle potřeb konkrétních zaměstnavatelů nabízí. Jde tedy o trojstranný vztah mezi uživatelem (zaměstnavatelem), agenturou práce a zaměstnancem.

Pokud se chce konkrétní zaměstnavatel na agenturu práce s poptávkou obrátit, pak by měl být schopen minimálně vydefinovat poptávané místo a zároveň dobu, na kterou pracovníka potřebuje. Dojde-li k úspěšnému střetu poptávky s nabídkou, pak nic nebrání tomu, aby vybraný pracovník začal u zaměstnavatele pracovat (zaměstnavatel podepisuje s agenturou Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance).

Pozor na platové podmínky – musí být stejné jako u kmenového zaměstnance

Jako poměrně pikantní a zároveň i nebezpečný se pro zaměstnavatele jeví fakt, že dočasně zapůjčený pracovník musí mít přinejmenším stejné platové podmínky jako kmenový zaměstnanec na stejné pozici.

Představme si kupříkladu situaci, kdy má společnost ve stálém pracovním poměru dvě fakturantky, přičemž jedna z nich odchází na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel se rozhodne pro využití služeb zaměstnance z agentury práce. Zaměstnavatel se při stanovení platových podmínek musí řídit pravidlem, že platové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmí být horší než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného kmenového zaměstnance. Srovnatelným zaměstnancem je přitom míněn ten, kdo vykonává stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe.

Nyní zvedněme předpoklad, že by se snad dočasně přidělený zaměstnanec dozvěděl, že došlo k porušení tohoto pravidla (bere méně než srovnatelný kolega). V takovém případě má zaměstnanec právo se obrátit na svoji agenturu práce, která by v jeho prospěch měla zajistit rovné zacházení. Lze tady od ní očekávat, že zahájí jednání se zaměstnavatelem a požádá o doplacení rozdílu mezi platem klienta a platem srovnatelného pracovníka. Povinnost dodržet srovnatelné podmínky je sdílena rovnostářsky mezi zaměstnavatele a agenturu. V případě krajního řešení smírnou cestou se dočasný pracovník může obrátit se žalobou k soudu proti agentuře i zaměstnavateli.

Zapůjčování zaměstnanců je určitě vhodným nástrojem pro řešení sezónních výkyvů v poptávce po výstupu konkrétní společnosti. Zcela určitě budou těmto dohodám dominovat spíše pracovníci do výrobních provozů bez nutnosti dlouhého zaškolení, avšak za určitých okolností může jít i o bílé límečky.

