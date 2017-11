Vánoce jsou náporem na peněženku. Lidé si vypomáhají úvěry

Vánoce jsou každoročním symbolem nejen klidu a pohody, ale i zvýšených výdajů. Lidé nakupují dárky, potraviny a plánují výlety na sváteční dny. Období kolem Vánoc lidé využívají i k obměně elektroniky, domácích spotřebičů, nábytku nebo i auto. Podle některých průzkumů si na pořízení vánočních dárků v minulosti přitom půjčil již každý osmý Čech a více než čtvrtina lidí o sjednání si úvěru na Vánoce uvažuje, minimálně pak o čerpání úvěru z platební karty.

„Tlak na nákupy před Vánoci je pořád zhruba stejný, jen přichází každý rok o něco dříve. Stává se také sofistikovanějším v tom smyslu, že více útočí na naše emoce a nevědomí, takže není vůbec jednoduché zachovat si chladnou hlavu a nenechat se tím tlakem strhnout. I proto, že naše rozhodování při nákupech je ovlivňováno více skrytými a iracionálními faktory, než jsme si ochotni připustit,“říká psycholog Petr Kornacki ze společnosti New Perspective.

Ve stejném duchu hovoří i specialistka na bankovní produkty poradenské společnosti Partners Dagmar Prajzlerová: „Zadlužovat se kvůli několika minutám radosti u vánočního stromku rozhodně nedoporučuji, protože následující měsíce a roky splácení už tak radostné docela jistě nebudou.“

Potřebuji úvěr?

Podle finančních poradců ale i psychologů by úvěry měly sloužit k nákupu jen těch věcí, které nezbytně potřebujeme. Nemá cenu se neúměrně zadlužit a kvůli hezkému Štědrému dni si pak znepříjemnit celý rok. Praxe ale také ukazuje, že mnohé domácnosti si kvůli nedostatečné finanční rezervě nemohou tuto úvahu dovolit. Průzkumy hovoří o tom, že do situace, kdy si člověk musel půjčit peníze, protože mu po zaplacení běžných plateb chyběly finance, se dostal za svůj život každý pátý Čech.

„Některých lidí je mi v tomto ohledu i líto. Podlehli klamu a tlaku, který jim podsouvá iluzi, že jejich spokojenost a ještě hůře – jejich hodnota, je založena na tom, že budou vlastnit určité věci, produkty nebo budou využívat právě tyto služby nebo možnosti. Zapomněli, že spokojenost nepotřebuje šikovný marketing a reklamu a ve finále zaplatí daleko více, než ve skutečnosti dostanou,“říká Petr Kornacki, který však také dodává, že i v případě úvěrů platí to, co vždy, že mohou být dobrým sluhou, ale nikdy ne dobrým pánem.

Odborníci v předvánočním obdobím přitom často připomínají, že už jen každá platba kreditní kartou značí platbu na dluh. Kreditní kartou je přitom i ta původně debetní karta, k níž byl sjednán kontokorent, což je opět úvěr. Když už člověk chce čerpat půjčku, kreditní karta je pro to vhodnější než karta debetní, protože u kreditní karty je vždy nastaveno takzvané bezúročné období, kdy čerpaný úvěr není úročen. Obvykle trvá zhruba 50 dnu od momentu, kdy bylo kreditní kartou zaplaceno. Tuhle výhodu debetní karta s kontokorentem nenabízí. Jejímu majiteli je naopak dluh úročen od okamžiku, kdy vznikl, do té doby, než je uhrazen.

„Kreditní kartu proto doporučujeme jen opravdu disciplinovaným klientům s dostatečnou rezervou na účtu. Aby mohli mít třeba sjednáno stoprocentní inkaso ke dni splatnosti peněz čerpaných z karty a nehrozilo jim, že jim poskytovatel karty naúčtuje poplatky,“ dodává Dagmar Prajzlerová.

Pozor na mikropůjčky

Ve chvíli, kdy se ale Vánoce takzvaně bez půjčky „pořídit“ nedají, je třeba se držet při sjednání úvěru jasných zásad. Prvním krokem před každým sjednáním jakéhokoli úvěru je řádné zorientování se v aktuální nabídce na trhu a zorientování se v celkových nákladech na úvěr. Důležité je vědět, o kolik peněz bude úvěr přeplacen a za jak dlouhou dobu.

Neméně důležité je i vědět, co se bude dít, když by se klient opozdil třeba i jen s jednou splátkou, protože i jen kvůli tomu se mohou podstatně zvýšit náklady na sjednaný úvěr. Poradci v tomto ohledu varují zejména před mikropůjčkami, které jsou velmi drahé, i když se to na první pohled nemusí zdát, protože klient si půjčuje jen malý obnos.

„Ideální řešení je hospodařit s penězi tak, aby si klient žádný spotřebitelský úvěr brát vůbec nemusel. A když musí, tak jedině v případě, že ho použije ke konsolidaci svých již existujících dluhů, kdy mu banky nastaví měsíční splátku tak, aby mu zbyly ještě nějaké peníze na běžný život,“vysvětluje Dagmar Prajzlerová.

Situace na trhu

Současná výše úroků u úvěrů se na trhu úvěrů pro domácnosti pohybuje od čtyř do deseti a více procent, přičemž obdobně vysoké úroky jsou i u úvěrů na kreditních kartách, nejsou-li ty splaceny v řádném termínu. Avšak jakkoli se může zdát i úrok ve výši zhruba deseti procent snesitelný, celkové roční náklady (RPSN) na nesplacené dluhy u kreditních karet se často i v řádu několik desítek 30 procent z vypůjčené částky. Trh ovlivňuje i současný trend, kdy je lidem nabízena možnost si sjednat úvěr prostřednictvím internetu během několika mála minut. On-line půjčky takto nabízejí banky, ale i nebankovní instituce. Pro půjčky u nebankovních institucí přitom sahají hlavně ti lidé, kteří z nějakého důvodu na půjčku od banky nedosáhnou. Náklady u těchto úvěrů jsou vyšší než v bance.

„Před zadlužováním dávám přednost tvorbě rezervy. Výjimkou jsou hypotéky, které jsou s ohledem na podmínky poskytnutí stále spíše investicí než dluhem a úvěry na konsolidace stávajících dluhů. Jinými slovy – budˇ klient získá něco trvalého charakteru, anebo sníží svoje splátky. Pouze toto jsou případy, kdy klientům doporučuji vzít si úvěr,“uzavírá Dagmar Prajzlerová.

Jak si správně sjednat úvěr snadno a rychle