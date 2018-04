Předstihové řízení

První fáze řízení o přiznání důchodu probíhá již v období před vznikem nároku na starobní důchod. Jde o fázi přípravnou, jejíž účelem je podat pojištěnci informaci o skutečnostech, které má Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci (pokud však předstihové řízení z nejrůznějších důvodů neproběhne, není to na překážku tomu, aby občan mohl požádat o přiznání důchodu).

Zaměstnavatel je povinen pro své zaměstnance požádat na předepsaném tiskopisu Českou správu sociálního zabezpečení o výpis dob pojištění, které má ve své evidenci. Žádost o výpis je zaměstnavatel povinen odeslat nejdříve dva roky a nejpozději jeden rok před rokem, v němž pojištěnec dosáhne důchodového věku. Přitom není rozhodné, kdy občan hodlá o přiznání starobního důchodu požádat. Česká správa sociálního zabezpečení zasílá výpis přímo občanovi (nikoliv zaměstnavateli), a to do tří měsíců po obdržení žádosti. Pokud občan není v uvedeném období zaměstnán nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, může se obrátit na příslušnou okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení, aby žádost o výpis podala. Uvedenou povinnost požádat o výpis dob pojištění pro své zaměstnance však plní zaměstnavatel naposledy v roce 2005.

Ve výpisu dob pojištění z evidence České správy sociálního zabezpečení je uveden přehled dob pojištění, které má tento orgán ve své evidenci, a přehled neprokázané doby, tj. doby, kterou Česká správa sociálního zabezpečení nemá ve své evidenci (pokud občan byl jen u jednoho zaměstnavatele, nemusí být v evidenci žádný údaj, neboť evidenční listy důchodového pojištění se odesílají až při skončení zaměstnání; ze stejného důvodu nebude v evidenci údaj o posledním zaměstnavateli, tj. zaměstnavateli, u něhož je občan zaměstnán v době podání žádosti o výpis dob pojištění).

Na základě výpisu by si občan měl zajistit doklady o době, která není uvedena ve výpisu v přehledu dob pojištění, aby tyto doklady mohl přiložit k žádosti o důchod. Při podání žádosti občan rovněž předkládá výpis dob pojištění, který mu Česká správa sociálního zabezpečení zaslala.

Od roku 2006 zasílají orgány sociálního zabezpečení (Česká správa sociálního zabezpečení a ostatní plátci důchodů) občanům na základě jejich písemné žádosti informativní osobní list důchodového pojištění. Občan má právo na zaslání tohoto informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob, které jsou v evidenci příslušného orgánu sociálního zabezpečení. Informativní list zasílá orgán sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti. V žádosti musí občan uvést své rodné číslo.

Podávání žádostí o důchod

Řízení o přiznání důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti. Žádost o přiznání důchodu sepisuje zaměstnavatel nebo okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení s občany na předepsaných tiskopisech. Občan tedy sám žádost nevyplňuje ani orgánu, který o důchodu rozhoduje, neodesílá. Zaměstnavatel je k sepsání žádosti o přiznání důchodu příslušný, pokud provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců (tj. zaměstnává více než 25 zaměstnanců). Občan, který již není zaměstnán, avšak pobírá z dřívějšího zaměstnání dávky nemocenského pojištění, podává žádost u dřívějšího zaměstnavatele, pokud by byl příslušný k sepsání žádosti v době trvání zaměstnání. Okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení je příslušná k sepsání žádosti o důchod též u osob samostatně výdělečně činných a u osob, které v době podání žádosti nejsou účastny důchodového pojištění.

Zaměstnavatel je povinen sepsat žádost o důchod a uvést v žádosti ten den, který občan uvede jako den, od kterého žádá přiznání důchodu. Zaměstnavatel nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady. Žádost o důchod předkládá zaměstnavatel do osmi dnů ode dne sepsání okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele. K žádosti o důchod občan přikládá potřebné doklady. Jde jednak o doklady prokazující dobu pojištění, která není v evidenci České správy sociálního zabezpečení, jednak o doklady prokazující další rozhodné skutečnosti (dobu studia, výchovu dětí, výkon vojenské služby apod.). Až při žádosti o důchod občan předkládá též potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání (v potvrzení musí být uvedena doba poskytování těchto náhrad, důvod poskytování a výše náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních letech).

Žádost o důchod by měla být podána cca tři měsíce přede dnem, od něhož občan žádá přiznání důchodu, aby mohlo být o důchodu včas rozhodnuto a mohla být též zařízena výplata důchodu. Občan však může podat žádost i v kratší době nebo i zpětně (například v únoru 2006 může žádat o přiznání důchodu od 1. ledna 2006, od 1. května 2005 apod.). V případě zpětné žádosti je třeba mít na zřeteli, že nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím tří let ode dne, za který důchod náleží; důchod lze zpětně vyplatit jen za podmínky, že byly v uplynulém období splněny podmínky pro výplatu důchodu.

Občané, kteří jsou příslušníky ozbrojených sil a sborů nebo byli těmito příslušníky po stanovenou dobu, podávají žádost o důchod u příslušného útvaru nebo orgánu sociálního zabezpečení, který provádí důchodové pojištění těchto příslušníků.