Vyhýbejte se investicím, na kterých můžete málo vydělat a hodně ztratit

Investice je nejvíce inteligentní, pokud je nejvíce podobná podnikání. Je neuvěřitelné pozorovat, kolik schopných podnikatelů a obchodníků se snaží fungovat na Wall Street, přičemž naprosto ignorují všechny základní principy, s jejichž pomocí dosáhli úspěchu ve svých vlastních oborech a podnicích.

Přitom každý podnikový cenný papír by měl být vnímán v první řadě jako vlastnický podíl nebo nárok na specifický podnikatelský subjekt. A pokud se člověk rozhodne vydělávat na nákupech a prodejích cenných papírů, pouští se do vlastního podnikání, jež je potřeba řídit v souladu se základními podnikatelskými principy, pakliže chceme, aby tento byznys měl naději na úspěch.

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.

Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se Benjamin Graham brzy nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících, či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti.

První a nejvíce zřejmý princip je "poznej, co děláš – poznej svůj byznys". Pro investora to znamená: Nesnažte se dosáhnout "podnikatelského zisku" z cenných papírů – to znamená výnosu nad rámec normálního úrokového nebo dividendového příjmu, pokud nevíte o hodnotě cenných papírů tolik, kolik byste museli vědět o hodnotě výrobku, který chcete vyrábět nebo nakoupit.

Druhá obchodní zásada: "Nedovolte někomu jinému, aby řídil váš byznys, pokud (1) nemůžete dohlížet na jeho výkony s odpovídající pečlivostí a porozuměním nebo (2) nemáte neobvykle pádný důvod implicitně důvěřovat jeho integritě a schopnostem." Pro investora toto pravidlo představuje definici podmínek, za jakých umožní třetí osobě, aby rozhodovala o tom, co by měl udělat se svými penězi.

Třetí obchodní princip: "Nepouštějte se do akcí – to znamená do výroby nebo obchodování se zbožím – dokud racionální výpočty neukážou, že toto podnikání má slušnou naději vynést rozumný zisk. Zejména se vyvarujte podniků, ve kterých můžete málo vydělat, ale o hodně přijít." Pro podnikavého investora to znamená, že jeho transakce s cílem vytvořit zisk by neměly být založeny na optimismu, ale na matematice. Pro každého investora to znamená, že pokud omezí svůj výnos na malou hodnotu – jako dříve přinejmenším v investicích do konvenčních obligací nebo preferenčních akcií – musí vyžadovat přesvědčivý důkaz, že neriskuje podstatnou část své jistiny.

"Inteligentní investor" je daleko nejlepší kniha, která kdy byla o investicích napsána. Je to jedna z nejčtenějších publikací svého druhu, ale také paradoxně v praxi snad nejvíce ignorovaná. Taková už je lidská povaha. Jednoduché věci se snažíme dělat složitě.

Čtvrtá zásada podnikání je pozitivnější: "Důvěřujte svým znalostem a zkušenostem. Pokud jste na základě faktů dospěli k nějakému závěru a pokud víte, že je váš úsudek racionální, jednejte podle něj – i když ostatní váhají nebo se odlišují." (To, že s vámi dav nesouhlasí, přece ještě neznamená, že máte pravdu, nebo se mýlíte. Máte pravdu tehdy, jsou-li vaše data a dedukce správné.) Podobně to platí ve světě cenných papírů, odvaha se stává nejvyšším činitelem, pokud jsou k dispozici odpovídající znalosti a ověřený úsudek.

Naštěstí pro typického investora není v žádném případě pro jeho úspěch nezbytné, aby použil tyto vlastnosti k podpoře své strategie – pakliže přizpůsobí své ambice svým schopnostem a omezí své aktivity pouze na úzkou, ale bezpečnou pěšinku standardních, opatrných investic. Dosažení uspokojivých investičních výsledků je jednodušší, než se mnoha lidem zdá; dosažení nadprůměrných výsledků je obtížnější, než to vypadá.

Cílem tohoto revidovaného vydání Inteligentního investora je aplikovat Grahamovy myšlenky na podmínky současných finančních trhů, a přesto nechat jeho původní text v nedotčené podobě (s výjimkami poznámek pod čarou uváděných pro vysvětlení). Po každé Grahamově kapitole následuje komentář. V těchto průvodcích čtenáře po původním textu jsou uváděny i současné příklady, na kterých je nejlépe možné pozorovat jak aktuální – a jak osvobozující – zůstávají Grahamovy zásady i v současnosti.