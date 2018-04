Zkušený investor vybírá akcie, jejichž cena se snížila

Cvičit, cvičit, cvičit

Max Heine, zakladatel podílového fondu Mutual Series Funds, často říkával, že "do Jeruzaléma vede spousta cest". Tento mistrovský investor měl především na mysli, že jeho na hodnotě založená metoda výběru akcií nebyla jedinou cestou, jak dosáhnout při investování úspěchu. V této kapitole se podíváme na několik technik, které pro výběr akcií dnes používají někteří nejvýznamnější manažeři podílových fondů.

Nejprve však musíme zopakovat, že pro většinu individuálních investorů je vybírání jednotlivých akcií zbytečnou prací – možná i nevhodnou. Drtivá většina lidí, kteří se pokusí vybírat akcie individuálně, nakonec zjistí, že v tom nejsou tak dobří, jak si původně mysleli; ti šťastnější z nich to zjistí včas, těm méně šťastným to trvá roky. Malé procento investorů může mít při vlastním výběru akcií velký úspěch.

V sérii článků z knihy nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století se dozvíte od nejzasvěcenějšího "guru investování", jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.

Aniž by měl nějaké vzdělání v oboru ekonomie nebo financí, stal se Benjamin Graham brzy nejen úspěšným investorem a portfolio manažerem, ale také předním teoretikem. Jestliže řada věcí, která je napsána ve financích, zní často po několika měsících, či dokonce týdnech poněkud hloupě, Grahamovy zásady publikované před mnoha desetiletími jako by časem získávaly ještě více na síle a pravdivosti.

Graham doporučoval začínajícím investorům nejprve investiční trénink, přesně tak, jako se připravuje většina špičkových sportovců nebo hudebních umělců před každým výkonem či představením. Graham doporučuje strávit alespoň rok vybíráním a sledováním vývoje akcií (avšak pouze nanečisto, bez skutečných peněžních investic).

V Grahamových časech byste cvičili s účetní knihou hypotetických nákupů a prodejů v papírové podobě; dnes můžete využít tzv. portfolio trackery (programy monitorující výsledky portfolia), jež jsou k dispozici na webových stránkách, jako je www.morningstar.com, http://finance.yahoo.com, http://money.cnn.com/services/portfolio nebo www.marketocracy. com (na posledním odkazu ignorujte jejich bombastickou reklamu o tom, jak vám jejich fondy, popřípadě jejich služby pomohou "porazit trh").

Tím, že si své investiční techniky prověříte ve zkušebních jízdách, dříve než je pustíte do ostrého provozu se skutečnými penězi, můžete chybovat, aniž byste utrpěli skutečnou ztrátu, vybudovat si disciplínu pro omezení častého obchodování, srovnat vlastní investiční přístupy s těmi, které používají přední manažeři investičních fondů (tzv. money managers) a zjistit, co funguje ve vašem případě. Nejlepší ze všeho je ale to, že jak budete sledovat výkonnost vašich jednotlivých akciových výběrů, nikdy nezapomenete na to, že některé z hypotetických nákupů, jež jste považovali za skvělé investice, se nakonec projeví jako mizerný brak.

To vás donutí poučit se od vítězů a poražených. Po roce poměřte své hypotetické investiční výsledky s tím, čeho byste dosáhli, kdybyste vložili své prostředky do indexu (fondu) S & P 500. Pokud by se vám zkušební investování nezalíbilo nebo pokud byla výkonnost vašeho testovacího portfolia slabá, nic se nestalo – uvědomíte si, že investování do individuálních akcií přenecháte jiným dobrovolníkům. Investujte do indexového fondu a nemarněte čas vybíráním akcií.

Hledání pod správnými kameny

Jak byste tedy měli přistoupit k hledání potenciálně vděčné akcie? Nejprve můžete na internetových stránkách, jako je např. http://finance.yahoo.com a www.morningstar. com, vyfiltrovat akciový trh. Nebo se můžete pustit do trpělivějšího, téměř řemeslného postupu. Na rozdíl od většiny lidí, mnoho nejlepších profesionálních investorů se začne zajímat především o akcie, jejichž cena se snížila, nikoliv zvýšila. Christopher Browne z Tweedy Browne Global Value Fund, William Nygren z Oakmark Fund, Robert Rodriguez z FPA Capital Fund a Robert Torray z Torray Fund doporučují sledovat denní seznamy akcií, jež v posledních 52 týdnech dosáhly na své dno.

"Inteligentní investor" je daleko nejlepší kniha, která kdy byla o investicích napsána. Je to jedna z nejčtenějších publikací svého druhu, ale také paradoxně v praxi snad nejvíce ignorovaná. Taková už je lidská povaha. Jednoduché věci se snažíme dělat složitě.

Tyto přehledy lze najít v listu Wall Street Journal, podobná tabulka se objevuje také v periodiku Barron’s v části Market Week. To vás navede ke společnostem a odvětvím, jež nejsou zrovna populární a milované, a slibují tudíž potenciální vysoké výnosy, jakmile dojde ke změně jejich vnímání.

Christopher Davis z Davis Funds a William Miller z Legg Mason Value Trust vidí rádi u společností rostoucí rentabilitu investovaného kapitálu (return on invested capital – ROIC), což je ukazatel, jenž poměřuje, jak efektivně společnost generuje to, co Warren Buffett nazval "zisky vlastníků".

Kontrolou tzv. srovnatelných cen (comparables), tj. cen, za něž byly v minulých letech převzaty podobné podniky, jsou manažeři, jako např. Nygren z Oakmark nebo O. Mason Hawkins z Longleaf Partners, schopni získat lepší pohled na to, jakou hodnotu mají jednotlivé části diverzifikovaných společností. Pro individuálního investora je to namáhavá a obtížná práce. Začněte tím, že se podíváte do výroční zprávy do oddílu Business Segments, kde jsou uvedena odvětví, tržby a zisky jednotlivých částí (dceřiných společností) podniku. (Užitečný může být rovněž oddíl Management Discussion and Analysis, tj. zpráva managementu.)

Poté se podívejte do databází, jako je např. Factiva, ProQuest nebo LexisNexis, kde najdete příklady dalších firem v daných odvětvích, jež byly v poslední době předmětem akvizic. Pomocí databáze EDGAR na www.sec.gov se dostanete k jejich výročním zprávám a budete moci určit poměr prodejní ceny k zisku těchto přebíraných společností. Zmíněný poměr můžete poté použít při odhadu, kolik by byl potenciální kupec ochoten zaplatit za podobnou část společnosti, kterou právě zkoumáte.

Tím, že postupně takto samostatně ohodnotíte každou divizi, získáte povědomí o tom, zda je jejich cena vyšší než aktuální tržní cena akcií. Hawkins z Longleafu považuje za dobré hledat tzv. 60centové dolary (jak je nazývá), to znamená společnosti, jež se obchodují za 60 % hodnoty, na kterou by je on sám ocenil. Tímto přístupem napomáhá vytvořit bezpečnostní polštář (margin of safety), na kterém Graham trvá.

Cílem tohoto revidovaného vydání Inteligentního investora je aplikovat Grahamovy myšlenky na podmínky současných finančních trhů, a přesto nechat jeho původní text v nedotčené podobě (s výjimkami poznámek pod čarou uváděných pro vysvětlení). Po každé Grahamově kapitole následuje komentář. V těchto průvodcích čtenáře po původním textu jsou uváděny i současné příklady, na kterých je nejlépe možné pozorovat jak aktuální – a jak osvobozující – zůstávají Grahamovy zásady i v současnosti.