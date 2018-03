Velké daňové opakování: kdo musí podávat daňové přiznání a kdo nemusí

, aktualizováno

Letos je termín pro odevzdání daňového přiznání 3. dubna. Musí to udělat ti, kdo podnikají, přivydělávají si nebo měli třeba více zaměstnavatelů současně. Zkontrolujte si, zda je to i vaše povinnost. Přinášíme i servis informací, na co nezapomenout, abyste vyplnili daňový formulář správně.